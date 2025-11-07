Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Kurs der Microsoft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 495,91 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 495,91 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 493,26 USD. Bei 497,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 2.891.672 Stück.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 10,65 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 43,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,55 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 634,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,72 USD gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent gesteigert.

Am 04.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,02 USD je Aktie belaufen.

