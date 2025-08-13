TUI Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Details offenbarten ein weniger optimistisches Bild als die wichtigsten Kennziffern, schrieb Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In der Sparte Märkte und Airline hätten sich die Geschäfte gegenüber dem Vorquartal abgeschwächt./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,48 €
|Abst. Kursziel*:
-6,88%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,45%
|
Analyst Name:
Richard Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
