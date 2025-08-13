Bernstein Research

TUI Market-Perform

12:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Details offenbarten ein weniger optimistisches Bild als die wichtigsten Kennziffern, schrieb Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In der Sparte Märkte und Airline hätten sich die Geschäfte gegenüber dem Vorquartal abgeschwächt./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC

