Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln
Profil
TUI im Fokus

TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag tiefer

25.09.25 16:11 Uhr
TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 7,89 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 7,89 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.178.885 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 15,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,36 EUR.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
