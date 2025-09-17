TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Abschlägen

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 7,79 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,79 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,78 EUR. Mit einem Wert von 7,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 607.506 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 19,36 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 31,15 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 16.12.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Eine explosive Lage

TUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende?

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben