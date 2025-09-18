DAX23.471 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.308 ±-0,0%Nas22.698 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,35 -0,5%Gold3.720 +1,0%
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung
Notierung im Blick

TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagnachmittag südwärts

22.09.25 16:11 Uhr
TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 7,96 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 7,96 EUR. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 7,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.238.731 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 32,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,098 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

