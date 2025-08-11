TUI Aktie
Marktkap. 3,87 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Karan Puri in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Touristikkonzern das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr erhöht, lobte der Experte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,66 €
|Abst. Kursziel*:
56,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
7,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,21%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
