Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 93,50 EUR nach oben.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 93,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,30 EUR. Zuletzt wechselten 346.935 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 18,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,82 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80,81 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,58 EUR je Aktie belaufen.

