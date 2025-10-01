DAX23.845 -0,2%Est505.518 -0,2%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,07 -1,5%Gold3.891 +0,8%
So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

01.10.25 09:27 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 91,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
94,50 EUR 0,10 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 91,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,24 EUR. Bei 91,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.673 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,03 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 12,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

