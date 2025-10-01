Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Mittwochmittag Boden gut
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 93,28 EUR.
Um 11:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 93,28 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,60 EUR an. Bei 91,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.611 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,82 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.
VW-Vergleiche zum Diesel-Skandal vor Neuverhandlung: Aktie reagiert schwächer
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren verloren
Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion
