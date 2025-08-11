DAX 24.215 +0,8%ESt50 5.376 +0,8%Top 10 Crypto 16,78 +1,2%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.347 -0,6%Euro 1,1729 +0,5%Öl 65,79 -0,5%Gold 3.365 +0,6%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Palantir-Aktie weiter im Rekordmodus: Partnerschaft mit SOMPO ausgeweitet Palantir-Aktie weiter im Rekordmodus: Partnerschaft mit SOMPO ausgeweitet
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral
TUI Aktie

TUI Aktien-Sparplan
8,36 EUR +0,44 EUR +5,58 %
STU
Marktkap. 4,01 Mrd. EUR

KGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
Symbol TUIFF

Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

11:56 Uhr
TUI Hold
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
8,36 EUR 0,44 EUR 5,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen des Reisekonzerns zum dritten Geschäftsquartal und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Das diesjährige Sommergeschäft habe sich zwar wegen schwächerer Trends in Deutschland leicht verschlechtert, aber das frühe Wintergeschäft deute auf Preissteigerungen hin, schrieb Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das vierte Quartal sehe für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aus./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Hold

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,94 €		 Abst. Kursziel*:
3,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
Analyst Name:
Jaina Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

11:56 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
11:56 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.25 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

