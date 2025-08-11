Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen des Reisekonzerns zum dritten Geschäftsquartal und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Das diesjährige Sommergeschäft habe sich zwar wegen schwächerer Trends in Deutschland leicht verschlechtert, aber das frühe Wintergeschäft deute auf Preissteigerungen hin, schrieb Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das vierte Quartal sehe für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aus./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com