TUI Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen des Reisekonzerns zum dritten Geschäftsquartal und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Das diesjährige Sommergeschäft habe sich zwar wegen schwächerer Trends in Deutschland leicht verschlechtert, aber das frühe Wintergeschäft deute auf Preissteigerungen hin, schrieb Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das vierte Quartal sehe für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aus./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: TUI Hold
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,94 €
|Abst. Kursziel*:
3,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
|
Analyst Name:
Jaina Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
