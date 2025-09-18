TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die TUI-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,98 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 7,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 8,11 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,97 EUR aus. Bei 8,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582.216 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 48,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,19 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

