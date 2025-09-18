TUI Aktie News: TUI tendiert am Freitagvormittag fester

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,04 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 8,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 8,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.354 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 15,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Mit einem Kursverlust von 33,31 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

