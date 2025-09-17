AKTIE IM FOKUS: Tui wieder schwächer - Strategischer Investor kein Kurstreiber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TUI haben am Donnerstag nicht nachhaltig von einem neuen strategischen Investor profitiert. Nachdem sie zwischenzeitlich um bis zu 5,6 Prozent nach oben sprangen, notierten die Papiere des Tourismuskonzerns am Nachmittag 0,3 Prozent im Minus.

Damit war der kurze Sprung zurück über die 50-Tage-Chartlinie als Indikator für den mittelfristigen Trend zunächst ein Fehlausbruch im jüngsten Abwärtstrend. Seit dem Mitte August erreichten Hoch seit März 2023 bei 9,296 Euro hat Tui schon rund 15 Prozent eingebüßt.

Tui baut künftig mit Omans staatlicher Tourismusgesellschaft Omran eigene Hotels in dem arabischen Land auf. In diesem Zuge zeichnet Omran zudem neue Tui-Aktien zu 9,50 Euro je Stück und hält dann 1,4 Prozent der Anteile an dem im MDAX der mittelgroßen Werte gelisteten Konzern./niw/jha/