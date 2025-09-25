DAX23.801 +0,3%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,55 -0,3%Gold3.817 +1,4%
Pharmakonzern GSK bekommt neuen Unternehmenschef

29.09.25 08:52 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arzneimittelhersteller GSK (GlaxoSmithKline) wird ab dem kommenden Jahr einen neuen Unternehmenschef bekommen. Marketing- und Vertriebschef Luke Miels werde die Nachfolge der derzeitigen Unternehmenschefin Emma Walmsley antreten, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Der Manager soll am 1. Januar 2026 die volle Verantwortung als Konzernchef übernehmen und dem Leitungsgremium beitreten.

Miels kam den Unternehmensangaben zufolge 2017 zu GSK und ist derzeit als sogenannter Chief Commercial Officer weltweit für Arzneimittel und Impfstoffe verantwortlich. Der Manager sei maßgeblich am Aufbau des Spezialmedikamentenportfolios vor allem in den Bereichen Onkologie und Atemwegserkrankungen beteiligt gewesen, hieß es.

"2026 ist für GSK ein entscheidendes Jahr, um den Kurs für das kommende Jahrzehnt festzulegen, und ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung ist", sagte die scheidende Unternehmenschefin. Unter der Führung von Walmsley hat sich GSK auf die Entwicklung von Spezialmedikamenten und Impfstoffen konzentriert und mehrere wichtige neue Produkte auf den Markt gebracht. Gleichzeitig wurde der Bereich Consumer Healthcare ausgegliedert und es entstand mit Haleon ein neues Unternehmen dafür./mne/stk

