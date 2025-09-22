TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Dienstagmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 8,15 EUR.
Um 11:48 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 8,15 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 8,24 EUR. Bei 8,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.381.189 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,09 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 34,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,098 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie aus.
Am 13.08.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.
In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
