TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 8,93 EUR abwärts.

Das Papier von TUI befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 8,93 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 8,93 EUR. Bei 9,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172.081 Stück gehandelt.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 66,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,120 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie.

Am 13.08.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Vor dem Durchbruch?

TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend

TUI-Aktie im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung