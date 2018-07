Apple-Aktie im Blick: Analystin sieht weiteres Rekordquartal für Apple

Weiteres Rekordquartal

Es ist nur einige Wochen her, seitdem Apple die besten Zahlen im zweiten Quartal seit der Firmengründung erreicht hat. Wenn es nach der Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley geht, dürfte auch das dritte fiskalische Quartal ein weiteres Rekordjahresviertel darstellen. Obwohl sie bei den letzten Quartalszahlen gänzlich danebenlag, ist Huberty für ihre oft zutreffenden Prognosen bekannt. In ihrem Bericht schreibt die Analystin, dass das Unternehmen sogar über dessen eigenen Prognosen landen werde. Das Kursziel für die Apple-Aktie prognostizierte sie dabei auf 232 US-Dollar. Aktuell liegt der Kurs des Techkonzerns bei zirka 164 US-Dollar. Weiterhin führt sie an, dass Apple 39,8 Millionen iPhones im dritten Quartal verkaufen werde und sie ein Wachstum des Service-Bereichs um satte 32 Prozent erwarte.

iPhone-Verkaufszahlen mit untergeordneter Rolle

Im September befürchtet die Expertin iPhone-Verkäufe hinter den Erwartungen. Dies soll vor allem daran liegen, dass Apple das Smartphone mit dem LCD-Display erst im Oktober veröffentlichen könnte. Solch eine Verzögerung des neuen Modells könnte die Quartalszahlen und wohlmöglich auch den Apple-Aktienkurs beeinflussen. Huberty erwarte trotzdem eine Produktion von 90 Millionen Einheiten zum Verkaufsstart im zweiten Halbjahr 2018. Bei einem ausgereiften Markt seien jedoch nicht die iPhone-Verkäufe für Anleger am interessantesten. Das prognostizierte starke Wachstum der Apple-Services dürfte Investoren weitaus mehr interessieren. Diese würden laut Huberty zeigen, ob der iKonzern das Unternehmenswachstum trotz sinkender Verkaufszahlen weiterhin vorantreiben könne. In die Service-Sparte fallen Erlöse aus Apple Music, dem App Store, iCloud und in Zukunft auch ein mögliches Abo-Bundle. Die Zahlen für das dritte Quartal werden am 31. Juli veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

