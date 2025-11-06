UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Donnerstagmittag fester

UniCredit im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von UniCredit. Zuletzt konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 64,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:50 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 64,10 EUR zu. In der Spitze gewann die UniCredit-Aktie bis auf 64,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,09 EUR. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 150 Aktien.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UniCredit-Aktie mit einem Kursplus von 9,08 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 44,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für UniCredit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,27 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die UniCredit-Aktie bei 72,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 21.10.2025. UniCredit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UniCredit 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte UniCredit am 05.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UniCredit-Aktie in Höhe von 6,67 EUR im Jahr 2025 aus.

