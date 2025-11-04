UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von UniCredit. Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 63,40 EUR.

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:02 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 63,40 EUR. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 63,40 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,77 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 396 UniCredit-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,92 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Gewinne von 10,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem UniCredit seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,27 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die UniCredit-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 6,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

