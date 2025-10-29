DAX24.274 ±-0,0%Est505.721 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1637 -0,1%Öl64,44 ±-0,0%Gold4.019 +2,0%
Kurs der UniCredit

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittwochvormittag leichter

29.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von UniCredit. Das Papier von UniCredit befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 62,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
62,95 EUR -0,23 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 62,95 EUR. Die UniCredit-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,95 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30 UniCredit-Aktien.

Bei 69,92 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 35,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 EUR je UniCredit-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,95 EUR aus.

Am 21.10.2025 lud UniCredit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
