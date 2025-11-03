DAX24.227 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.650 -2,4%Euro1,1516 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.008 +0,1%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden
Fokus auf Aktienkurs

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei UniCredit am Mittag zu

03.11.25 12:05 Uhr

03.11.25 12:05 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei UniCredit am Mittag zu

Die Aktie von UniCredit zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die UniCredit-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 64,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
64,81 EUR 1,34 EUR 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:38 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 64,81 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,81 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.902 UniCredit-Aktien.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 7,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (35,65 EUR). Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 81,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,95 EUR für die UniCredit-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 21.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,67 EUR je UniCredit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

