UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei UniCredit am Mittag zu

Die Aktie von UniCredit zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die UniCredit-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 64,81 EUR.

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:38 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 64,81 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,81 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.902 UniCredit-Aktien.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 7,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (35,65 EUR). Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 81,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,95 EUR für die UniCredit-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 21.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,67 EUR je UniCredit-Aktie.

