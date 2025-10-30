UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von UniCredit gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der UniCredit-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 62,93 EUR.

Die UniCredit-Aktie wies um 11:57 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 62,93 EUR abwärts. Der Kurs der UniCredit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,93 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,48 EUR. Zuletzt wechselten 1.248 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,92 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 11,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 76,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,95 EUR an.

UniCredit gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UniCredit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UniCredit 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von UniCredit wird am 05.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

