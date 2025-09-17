DAX23.612 -0,3%ESt505.454 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.657 +0,3%
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagmittag gefragt

19.09.25 12:06 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 65,26 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,4 Prozent auf 65,26 EUR zu. Bei 65,28 EUR erreichte die UniCredit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 64,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 409 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,37 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die UniCredit-Aktie bei 68,99 EUR.

UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die UniCredit-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. UniCredit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 6,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile

UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet

Aktien von Deutsche Bank, Coba, Munich Re & Co.: Banken konsolidieren nach gutem Lauf europaweit

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
24.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
