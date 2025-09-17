UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagmittag gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 65,26 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,4 Prozent auf 65,26 EUR zu. Bei 65,28 EUR erreichte die UniCredit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 64,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 409 UniCredit-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,37 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die UniCredit-Aktie bei 68,99 EUR.
UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die UniCredit-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. UniCredit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 6,60 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie
Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile
UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet
Aktien von Deutsche Bank, Coba, Munich Re & Co.: Banken konsolidieren nach gutem Lauf europaweit
Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen