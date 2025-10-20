UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

DAX24.041 +0,9%Est505.642 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.253 +0,1%
20.10.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UniCredit. Zuletzt stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 62,83 EUR.

Die UniCredit-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 62,83 EUR. Die UniCredit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,83 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 665 UniCredit-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 69,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,65 EUR am 27.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,05 EUR an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,09 EUR, nach 1,54 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 13,06 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UniCredit wird am 21.10.2025 gerechnet. UniCredit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2025 6,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

