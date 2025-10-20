UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag fester

Kurs der UniCredit

Die Aktie von UniCredit zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 62,59 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 62,59 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die UniCredit-Aktie bei 62,83 EUR. Bei 62,00 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 767 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 11,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 43,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,05 EUR für die UniCredit-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 22.07.2025. Das EPS lag bei 2,09 EUR. Im letzten Jahr hatte UniCredit einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 13,06 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.

