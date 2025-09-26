DAX23.776 +0,2%ESt505.505 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl68,94 -1,2%Gold3.821 +1,6%
So entwickelt sich UniCredit

29.09.25 12:08 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken UniCredit am Montagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von UniCredit gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von UniCredit gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 64,25 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
64,16 EUR -1,35 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,9 Prozent auf 64,25 EUR. Die UniCredit-Aktie sank bis auf 64,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,73 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 306 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,92 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Gewinne von 8,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,51 Prozent.

UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,29 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,49 EUR für die UniCredit-Aktie.

UniCredit veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie eingenommen. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte UniCredit am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 6,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
