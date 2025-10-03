Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Freitagmittag an

Unilever im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,00 GBP zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,00 GBP zu. Die Unilever-Aktie legte bis auf 44,01 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 43,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.294 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,10 GBP) erklomm das Papier am 23.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 2,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,27 GBP angegeben.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

