Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 48,05 GBP.
Um 15:53 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 48,05 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 48,06 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,62 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 869.991 Unilever-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. 4,77 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 10,28 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,05 GBP an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
