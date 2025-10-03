Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,67 GBP.
Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 43,67 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,65 GBP nach. Bei 43,85 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.924 Unilever-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,43 Prozent hinzugewinnen. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 1,29 Prozent wieder erreichen.
Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,32 GBP je Unilever-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.
