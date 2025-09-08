DAX23.692 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1741 -0,2%Öl66,62 +0,6%Gold3.651 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
Goldpreis mit weiterer Rally: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur Goldpreis mit weiterer Rally: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienkurs aktuell

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Unilever

09.09.25 12:06 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,67 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
54,20 EUR -0,10 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,67 GBP ab. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 46,65 GBP. Mit einem Wert von 47,02 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 191.327 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 7,29 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Unilever-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,05 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
13:36Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.09.2025Unilever SellUBS AG
04.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:36Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.09.2025Unilever SellUBS AG
04.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen