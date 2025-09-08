Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Unilever

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,67 GBP ab.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,67 GBP ab. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 46,65 GBP. Mit einem Wert von 47,02 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 191.327 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 7,29 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Unilever-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,05 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

