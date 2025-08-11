Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Dienstagmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,25 GBP.
Um 11:48 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,25 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,26 GBP. Bei 45,14 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 160.031 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Gewinne von 11,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 4,74 Prozent sinken.
Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,05 GBP angegeben.
Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.
