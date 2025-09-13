Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag im Minusbereich

Unilever im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,91 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 45,91 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 45,85 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,28 GBP. Zuletzt wurden via London 326.789 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,02 GBP. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Mit einem Kursverlust von 6,10 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,49 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Blick

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt