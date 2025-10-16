Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 45,57 GBP zu.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 45,57 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 45,61 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,24 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 742.585 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,30 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie