Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 45,25 GBP ab.
Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 45,25 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,77 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,58 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 811.863 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,10 GBP) erklomm das Papier am 23.04.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 7,84 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 4,73 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,30 GBP.
Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.
Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 EUR je Aktie.
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
