Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 45,37 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 45,37 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 45,42 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,21 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 885.613 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,22 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 4,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,30 GBP aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,96 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

