DAX24.066 -1,3%Est505.504 -1,2%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1554 -0,2%Öl61,57 -2,9%Gold4.135 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Amazon 906866 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktienkurs aktuell

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursplus

14.10.25 12:04 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 45,29 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,16 EUR 0,48 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 45,29 GBP. Bei 45,41 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,21 GBP. Zuletzt wurden via London 329.834 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,81 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 48,30 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
29.09.2025Unilever OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen