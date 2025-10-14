Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 45,29 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 45,29 GBP. Bei 45,41 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,21 GBP. Zuletzt wurden via London 329.834 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,81 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 48,30 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 EUR fest.

