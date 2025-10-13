Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 44,66 GBP nach.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 44,66 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 44,63 GBP. Bei 45,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 275.734 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 3,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,30 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie