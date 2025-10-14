Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 45,30 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 45,30 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,38 GBP aus. Mit einem Wert von 45,21 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 98.840 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,39 Prozent hinzugewinnen. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,30 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

