DAX24.148 -0,1%Est505.609 +0,1%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1661 +0,1%Öl62,25 -0,4%Gold4.235 +0,6%
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, D-Wave im Fokus
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX wieder im Seitwärtsmodus - Börse auf Richtungssuche
Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Notierung im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag nordwärts

16.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,21 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,16 EUR 0,06 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,21 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 45,40 GBP. Bei 45,24 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 123.964 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 8,60 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,30 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
29.09.2025Unilever OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

