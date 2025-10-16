Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,21 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,21 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 45,40 GBP. Bei 45,24 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 123.964 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 8,60 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,30 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie