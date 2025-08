United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 24,94 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 25,08 EUR. Bei 24,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 39.004 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2025 markierte das Papier bei 25,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 71,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,671 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,19 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Erste Schätzungen: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht