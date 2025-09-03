United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 26,56 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 26,56 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 26,42 EUR. Bei 26,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 99.617 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 6,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Mit Abgaben von 45,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,495 EUR je United Internet-Aktie. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je United Internet-Aktie.

