United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag kaum bewegt

Die Aktie von United Internet zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,90 EUR.

Mit einem Kurs von 26,90 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 27,12 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 26,40 EUR. Mit einem Wert von 27,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.518 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 45,80 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,97 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1,61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

