United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag kaum verändert

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 25,18 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 25,40 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,12 EUR nach. Mit einem Wert von 25,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.157 United Internet-Aktien.

Am 15.07.2025 markierte das Papier bei 25,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 2,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 42,10 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,671 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,19 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Erste Schätzungen: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel