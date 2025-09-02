United Internet Aktie News: United Internet steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,08 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,08 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,12 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 614 United Internet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,46 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 5,10 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 46,16 Prozent wieder erreichen.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,495 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.

