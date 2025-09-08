United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,12 EUR.

Mit einem Wert von 27,12 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 09:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die United Internet-Aktie legte bis auf 27,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,02 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.427 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 4,94 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 46,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,495 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

