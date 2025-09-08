DAX23.725 -0,3%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Top News
Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie
Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag stabil

09.09.25 09:24 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag stabil

Die Aktie von United Internet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,98 EUR -0,12 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 27,12 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 09:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die United Internet-Aktie legte bis auf 27,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,02 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.427 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 4,94 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 46,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,495 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig

United Internet-Aktie auf Hoch seit Juni 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen