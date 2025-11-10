United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Grün
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 26,80 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,6 Prozent auf 26,80 EUR. Bei 26,80 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.977 United Internet-Aktien.
Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 9,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 83,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,482 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.
Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
