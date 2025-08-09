United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,00 EUR ab.

Um 15:44 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 25,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.456 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,69 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 43,92 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,671 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 32,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

