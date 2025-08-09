United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,18 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,18 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,26 EUR zu. Bei 26,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.543 United Internet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 26,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,99 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 44,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,671 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,19 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,22 EUR je Aktie.

