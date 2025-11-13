DAX24.302 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Blick auf Aktienkurs

United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag in Rot

13.11.25 09:22 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag in Rot

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 24,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
24,88 EUR 0,20 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,92 EUR ab. Die United Internet-Aktie sank bis auf 24,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 13.551 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,32 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 17,66 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 70,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,527 EUR je United Internet-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Am 11.11.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,28 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

