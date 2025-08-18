United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 24,92 EUR ab.

Das Papier von United Internet befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 24,92 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 24,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.075 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Abschläge von 41,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,655 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,22 EUR an.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom launcht KI-Smartphone - KI Perplexity an Bord

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht